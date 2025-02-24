Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Детали и подробности разговора двух лидеров Китая и России не разглашались.

19 февраля Путин сообщил о планах проинформировать партнеров по БРИКС, включая Китай, об итогах переговоров в Эр-Рияде. В МИД КНР, комментируя встречу делегаций России и США, заявили, что Пекин поддерживает любые усилия по установлению мира на Украине.

Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве.

Последний раз лидер КНР был в Москве 21 марта 2024 года, тогда Си Цзиньпин и Путин провели официальные переговоры. В Большом Кремлевском дворце лидеры двух государств побеседовали в узком и расширенном составе с членами делегаций, подписали совместные заявления о развитии сотрудничества между странами и выступили перед журналистами.

В середине января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.