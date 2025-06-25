Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро 6—7 июля, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Это первый раз, когда лидер КНР не прибудет на саммит объединения.

Источники издания отметили, что Пекин предупредил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпин возник «конфликт в расписании», и делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Собеседники газеты, принимающие участие в подготовке к саммиту, также назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год — сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го в Пекине.

Официально информация об отсутствии китайского лидера на саммите не подтверждалась.

По словам представителя МИД Китая Го Цзякунь, данные об участии Си Цзиньпин в саммите «будут предоставлены в соответствующее время».

Саммит стран БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Участие в нем примут 5 государств: Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

19 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин и Путин 2 сентября проведут переговоры в Китае. Встреча состоится в рамках визита российского лидера в КНР по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии.

В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин встречались 8 мая. Китайский лидер прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России тогда сказал, что отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня. По его словам, страны самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры.