Власти России в настоящий момент не планируют национализировать пивоваренную компанию «Балтика» — российский актив датского концерна Carlsberg, который был передан в управление Росимуществу. Об этом 17 декабря заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«У нас никаких национализаций в настоящее время не планируется, мы об этом говорили», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас «Балтика» находится во временном управлении «по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны».

«Вот и все. Ни о какой национализации речь не идет», — заявил Силуанов.

«Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в России, ей принадлежат восемь заводов на территории страны. Владелец «Балтики» — датская Carlsberg Group — в марте 2022 объявила о планах уйти из России. В июне 2023 года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не называла ни покупателя, ни цену.

Однако в июле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных владельцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» были переданы во временное управление Росимущества. В список вошли 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», и 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.

В самом Carlsberg действия российских властей сочли «кражей» и «захватом» бизнеса. С таким заявлением выступил генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, который занял этот пост в сентябре. В ноябре стало известно, что датский концерн собирается подать на Россию в международный суд, обвиняя российскую сторону в «незаконной экспроприации» своих инвестиций в «Балтику» на общую сумму около $1 млрд.

Газета «Ведомости» в начале декабря сообщала, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев направил главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо, в котором предложил национализировать компанию. Источник, близкий к Минфину, подтвердил изданию получение письма, а другой источник — близкий к пивоваренной компании — подтвердил, что разговоры о национализации «Балтики» действительно ведутся.