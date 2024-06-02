Министр финансов Антон Силуанов сомневается, что россияне начнут уклоняться от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ (налога на доходы физлиц). Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

По словам Силуанова, один из принципов, который был заложен при подготовке изменений в налогообложении, заключается в том, что налоговая система должна быть конкурентоспособной.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон — а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная… Мне кажется, что вряд ли», — сказал министр.

Глава Минфина объяснил, что повышенной ставкой будет облагаться не вся сумма дохода, а лишь та, что, что превышает порог.

«То есть, если вы получаете 250 тысяч, то 200 тысяч будут облагаться по ставке 13%, а к 50 тысячам добавятся только два [процентных] пункта, то есть 15%. В этом плане, мне кажется, это несущественная нагрузка и это не столь значимо», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, Минфин рассчитывает, что парламент рассмотрит законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ до конца весенней сессии. «Планируем, что все наши изменения, новации вступят в действие со следующего [2025-го] года», — сказал глава Минфина.

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Правительство России 30 мая одобрило предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс. Минфин предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Для работников с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей сохранится прежняя ставка 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн ― 18%, более 50 млн рублей в год — 22%.

Силуанов утверждал, что в России около 3% граждан с высокими доходами ― это примерно 2 млн человек. Для участников военной операции уровень налогообложения останется без изменений.

Предложенные Минфином налоговые изменения должны привлечь в бюджет порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году. Как отмечал «Интерфакс», больше половины этой суммы — примерно 1,6 трлн рублей с учетом вычетов (порядка 11,1 трлн рублей на горизонте до 2030 г) — обеспечит повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций.