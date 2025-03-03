Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила молиться за своего остающегося в коме мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что 3 марта — день годовщины ее брака с Кеосаяном. Публикация Симоньян сопровождается роликом, в котором можно увидеть церемонию бракосочетания, состоявшуюся в 2022 году, а также несколько фотографий супругов.

О том, что Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, Симоньян сообщила 8 января. По данным телеграм-канала Baza, его госпитализировали в конце декабря в тяжелом состоянии.

19 января Симоньян сообщила, что не может предоставить новых данных о состоянии Кеосаяна, поскольку оно остается прежним. «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала главред RT.

Симоньян рассказывала, что на протяжении долгого времени Кеосаян испытывал серьезные проблемы с сердцем. Режиссер перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах, ему провели аортокоронарное стентирование.

В январе президент России Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России. В феврале передачу «Международная пилорама» на НТВ, которую вел режиссер, заменил документальный проект Симоньян «Ч.Т.Д.», посвященный героям Великой Отечественной войны.