В храме на территории школы №1 Беслана, где террористы в 2004 году три дня удерживали заложников, разместят икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Во время своего визита в регион Путин подарил Меняйло икону Святых Вифлеемских младенцев, рассказал глава республики. Икона передана Владикавказской и Аланской епархии, ее разместят в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской на территории бесланской школы.

«Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. Для Беслана, для всех нас символичная икона», — отметил Меняйло.

Президент России посетил Северную Осетию 20 августа. Он побывал на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в Беслане, возложил цветы к монументу Древо скорби в память о погибших заложниках, а также к памятнику погибшим при штурме школы бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Затем Путин побывал в школе №1, осмотрел развешанные на стенах фотографии погибших и поставил поминальную свечу. Это был первый публичный визит главы государства в Беслан за несколько лет. До этого было известно о двух его посещениях города: в 2004 году сразу после теракта и в 2008 году.

Во время визита в Северную Осетию Путин встретился с представительницами организации «Матери Беслана», после чего дал поручение главе республики держать на контроле расследование уголовного дела о теракте. По словам сопредседателя «Матерей Беслана» Анеты Гадиевой, главной темой встречи было незавершенное расследование теракта.