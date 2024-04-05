В выходные дни — 6 и 7 апреля — в Москву и Подмосковье вновь придет тепло, а уже к середине следующей недели воздух прогреется до 20 градусов. Об этом в беседе с «News.ru» рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу, 6 апреля, ожидается небольшой дождь, но температурные показатели достигнут 10 градусов тепла. А уже в воскресенье воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, отметил синоптик.

«Непогода постепенно отступает. В выходные дни в Москве и Подмосковье потеплеет. Еще более теплыми обещают быть понедельник и вторник. Вероятно, что воздух на следующей неделе прогреется до 20 градусов», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что шквалистый ветер, который бушевал в столице на неделе, несколько утихнет. Его скорость составит 7—11 метров в секунду. По словам синоптика, атмосферное давление будет в норме, поскольку циклоны проходят по более северным широтам.

3 апреля в Москве из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 16-21 метра в секунду. Непогода стала причиной обрушения светофоров, фонарных столбов и строительных конструкций. В двух школах обрушились панели на потолке. Несколько человек пострадали, в том числе девочка, на которую упало дерево. На юго-востоке Москвы погиб рабочий, на которого упал фрагмент ограждения.

До этого в столице была рекордно теплая погода. В конце марта и первых числах апреля столбики термометра достигали 17-20 градусов тепла. 3 апреля синоптик Шувалов предупреждал о резком снижении температуры и заморозках в ночные часы.