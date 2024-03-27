В выходные дни с 30 по 31 марта температура в Москве поднимется до +14 градусов, рассказал в беседе с News.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, такое потепление произойдет за счет того, что «мы окажемся в теплом секторе циклона».

Ближайшие дни в столице, как отметил Шувалов, будут солнечные — небольшой дождь прогнозируется лишь в пятницу, 29 марта.

«Температура воздуха в Москве постепенно продолжает расти. В ближайшие дни столбики термометров доберутся до 10-градусной отметки. <…> При этом ночью еще сохраняются морозы, температура будет колебаться в пределах минус 2—4 градусов. К выходным произойдет смена воздушной массы», — подчеркнул синоптик.

Ранее Шувалов в разговоре с RTVI отмечал, что метеорологическая весна пришла в столицу на неделю раньше климатических сроков. Однако это не означает отсутствие похолоданий, указал синоптик.

«Да, морозы не будут сильными, но возврат холодов, колебания температуры, колебания погоды — это обычное явление для средней полосы, особенно в марте. Бывают они и в апреле, и даже в начале мая мы сталкиваемся, и довольно часто, с заморозками в ночные часы», — объяснил он.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал RTVI, что «настоящая» теплая весна, когда уже можно убирать зимнюю одежду и обувь, придет в Москву не раньше середины апреля, поскольку в этом году образовался довольно плотный снежный покров.