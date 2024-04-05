Следственный комитет России допросил напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным ведомства, мужчина сказал, что испытывал к главе региона неприязнь.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — говорится в сообщении СК.

Также ведомство сообщило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного», — добавили в СК. Задержанному назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

Как сообщила областная прокуратура, в отношении напавшего на Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

«За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Нападавшего задержали и ранили в ногу. По данным близкого к следствию источника «Ъ», предполагаемый преступник — житель Апатитов Александр Быданов. Он заявил, что о нападении «ему сказал голос в голове», но, по словам собеседника издания на учете он не состоял.

Глава Минздрава региона Дмитрий Панычев позже сообщил, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. «Помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — сказал он.

Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев при этом отметил, что губернарнатору «сильно повезло, что не была задета аорта».