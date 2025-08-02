Следственный комитет (СК) начал проверку эпизода мультсериала «Масяня», в котором персонаж предлагает ставить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак. Об этом 2 августа сообщает RT со ссылкой на движение «Зов народа» и ответ ведомства.

В начале июня «Зов народа» обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить создателя «Масяни» Олега Куваева* по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе о фейках про армию, о возбуждении ненависти или вражды, а также об оправдании терроризма. Поводом представители движения назвали серию мультсериала, где один из героев предлагает проводить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак.

В «Зове народа» выразили мнение, что Куваев* «изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами».

«Это не просто творчество, а целенаправленная работа по разрушению устоев нашего общества. Мы видим в этом желание дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать доверие к власти и армии», — приводит RT слова представителей движения.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Масяня». Поводом для блокировки ведомство назвало содержавшиеся на ресурсе «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях».

Создатель «Масяни» Олег Куваев* — гражданин Израиля. Он переехал в эту страну во второй половине 2000-х.

В октябре 2023 года СК возбудил против Куваева* уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Позже МВД России объявило мультипликатора в розыск.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» писал, что возможным поводом для возбуждения дела против Куваева* стал один из эпизодов «Масяни», вышедший в июле 2023 года. В нем главная героиня мультсериала призывает российских солдат к сдаче в украинский плен. В ролике также размещена ссылка на портал, созданный ВСУ для таких обращений.

В декабре 2023 года Минюст внес Куваева* в реестр иностранных агентов. В качестве причины такого решения ведомство указало участие мультипликатора в сборах средств в поддержку ВСУ. Кроме того, по данным Минюста, автор «Масяни» выступал с критикой российской военной операции на Украине, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии».

Осенью 2024 года Невский суд Санкт-Петербурга дважды оштрафовал Куваева* по административным протоколам о нарушении требований закона об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов