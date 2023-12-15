Следственный комитет (СК) России предложил расширить перечень преступлений, за совершение которых могут лишить приобретенного российского гражданства. В ведомстве считают, что в этот список необходимо включить все тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон о лишении приобретенного гражданства действует в России с октября 2023 года. Однако в СК подчеркивают, что действующее законодательство предусматривает принятие таких мер только при совершении определенного рода преступлений.

«Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы», — пояснили в ведомстве.

Согласно действующим нормам, лишать приобретенного гражданства в России могут за преступления, совершенные по 64 статьям УК. В их числе «фейки» о действиях властей и российской армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

Впервые о лишении приобретенного гражданства за уголовное преступление в России стало известно 13 декабря. Как сообщило «МВД-Медиа», паспорта изъяли у двух мужчин, которые были осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Аналогичные случаи также выявили в Курганской области. В региональном МВД уточнили, что речь идет о получивших российские паспорта и впоследствии осужденных гражданах Казахстана.

14 декабря Следственный комитет попросил МВД рассмотреть вопрос о лишении гражданства еще семи осужденных. Их обвиняют в уклонении от прохождения от военной службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

15 декабря центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двух мужчин, которые не встали на воинский учет. В МВД отметили, что они должны были явиться в военкомат в течение двух недель после получения российского гражданства, однако не сделали этого. Кроме того, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность», при подаче заявления на получение паспорта, отметили в ведомстве.

Челябинское ведомство первым в России приняло решение о лишении гражданства из-за неявки на постановку на воинский учет, подчеркнула начальник отдела управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Елена Довбенко в разговоре с «Интерфаксом».