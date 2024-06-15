Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как в Ростовской области произошло возгорание автомобиля, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

По данным телеграм-канала «112», машина начальника штаба взорвалась. «Вадим Собеский ехал на своей «Вольво», когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно, мужчина не пострадал», — пишет канал.

Он отмечает, что одна из версий — неисправность газового оборудования.

В апреле на севере Москвы взорвалась машина бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. ФСБ сообщала о задержании трех человек. Один из них — россиянин Владимир Головченко, который, по версии спецслужбы, осуществил подрыв машины.