ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, машину которого взорвали на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, задержанный в 2021 году в Рубежном познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, 1995 г. р., которая после начала военной операции уехала в Варшаву.

По ее указанию мужчина в июне 2023 года вел видеонаблюдение по адресу проживания экс-сотрудника СБУ. «В апреле 2024 года перевел курьеру 10 тыс. рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных СБУ в косметические средства, которые были использованы при совершении преступления», — отметили в ФСБ.

Как добавили в ведомстве, задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

Автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова был взорван на Коровинском шоссе на севере Москвы 12 апреля. 16 апреля в ФСБ сообщили о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина Владимира Головченко, который осуществил подрыв машины.

На следующий день был задержан Иван Паскарь, доставивший детали для взрывного устройства. 19 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы заключил его под стражу. Паскарю предъявлено обвинение в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Василий Прозоров был сотрудником СБУ в 1999-2018 годах. С 2014 года он занимал должность в центральном аппарате спецслужбы и был одним из членов штаба антитеррористического центра. С апреля того же года начал сотрудничать с российскими спецслужбами, которым помогал собирать данные о б украинских силовиках.