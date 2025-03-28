Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК («Террористический акт») после повторного подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газораспределительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект полностью уничтожен», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в ходе предварительного расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что повторная атака украинских военных на ГИС «Суджа» осуществлялась «при участии британских специалистов».

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — говорится в комментарии дипломата, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Утром 28 марта в Минобороны России заявили, что Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после повторного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, украинские военные нанесли двойной удар по станции реактивными снарядами РСЗО HIMARS около 10:20 28 марта, после чего произошло сильное возгорание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов, достигнутый в ходе договоренностей Москвы и Вашингтона, в том в случае, если украинская сторона его нарушает.