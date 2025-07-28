Песня, которую депутат Госдумы Алексей Чепа ранее назвал гимном движения «Талибан», им не является. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство страны в России.

В дипмиссии заявили, что нынешние власти Афганистана не утверждали официального гимна. В посольстве также призвали «не путать скабрезную песенку с гимном страны».

На нашид — арабское песнопение, которое исполняют мужским голосом без музыки — под названием «Это дом храбрых», одним из первых обратил внимание Z-блогер Сергей Колясников (Zergulio)в своем телеграм-канале.

Нашид о котором идет речь, содержит такие строки: «Дивный мой луг, я положил свою жизнь ради тебя! Став свободным от англичан, он стал могилой для русских!» и «Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских».

Колясников отметил, что песня стала широко известна с конца 1990-х годов, когда она начала звучать перед радио- и видео передачами, а также заявлениями «Талибана», в том числе по радиостанции «Голос шариата» — одного из главных СМИ движения. Таким образом, этот нашид стал символом движения талибов де-факто — гимном нового режима, считает блогер.

«В частности, в 2013 году, когда движение “Талибан” открывало свой политический офис в столице Катара Дохе, во время церемонии поднятия белого флага движения звучал именно нашид “Это дом храбрых”. Предположительно, автором данного нашида является само движение “Талибан”», — говорится в публикации Колясникова.

Позднее в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Алексей Чепа призвал обратить «самое пристальное внимание» на текст гимна.

«Потому что если товарищи хотят дружить [с Россией], то они должны к этой дружбе относиться как подобает», — сказал парламентарий.

Он также упомянул о своей поездке в Афганистан шесть месяцев назад. По словам Чепы, моджахеды демонстрируют готовность к сотрудничеству и активно развивают связи с соседями России.

15 августа 2021 года движение «Талибан» установило контроль над Кабулом, что ознаменовало падение Исламской Республики Афганистан и провозглашение Исламского Эмирата Афганистан (второго по счету, после существовавшего в 1996-2001 годах).

В отличие от большинства стран, Россия не стала закрывать свое дипломатическое представительство в Кабуле — посольство продолжает работу под руководством посла Дмитрия Жирнова (назначенного еще в апреле 2020 года). При этом афганская дипмиссия в Москве долгое время оставалась без руководителя, пока в апреле 2022 года МИД России не принял верительные грамоты временного поверенного Джамала Насира Гарвала, представляющего администрацию талибов.

17 апреля Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры отменил запрет на деятельность «Талибана», исключив движение из перечня террористических организаций. Это решение открыло путь для дальнейшего сближения: уже 1 июля в Москву приехал новый афганский посол Мавлави Гуль Хасан, назначенный талибским правительством.

Знаковым событием стало появление флага «Талибана» над афганским посольством 3 июля. В тот же день МИД России официально объявил о признании Исламского Эмирата Афганистан. Это решение было принято Владимиром Путиным по рекомендации Сергея Лаврова, закрепив новый этап в двусторонних отношениях.