В Орске Оренбургской области женщина, которая представилась вдовой участника СВО, публично отругала мэра за неоказание помощи после сильнейшего наводнения. На фоне вызванного этим резонанса РИА Новости выпустило материал, в котором отрицаются ее слова. Женщина в ответ заявила о клевете, что привлекло новое внимание к ее противостоянию с местными властями. Как развивался скандал — в материале RTVI.

Что произошло

Телеграм-каналы 21 апреля распространили видео, на котором женщина эмоционально отчитывает мэра Орска Василия Козупицу во время его встречи с жителями, пострадавшими от катастрофического паводка. Она заявила, что люди две недели «ходят без денег, без воды, без всего», что она не получила никакой помощи и не может дозвониться ответственным лицам. Женщина пристыдила Козупицу лично, в том числе за то, что его сын находится в Дубае, и спросила, за что ее муж «на войне погиб».

«Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты жопу свою тут прикрывал и стоял краснел? <…> Ты сидишь в чистых штанах и твой сын в Дубае. Не стыдно?» — кричала она мэру, который ничего не отвечал.

Первая реакция прокуратуры и госСМИ

В тот же день, 21 апреля, после того, как видео разошлось по Сети, прокуратура Оренбургской области сообщила, что организовала «проверку соблюдения прав женщины». Ведомство обещало оценить, насколько своевременно и в полной ли мере действовали уполномоченные органы.

23 апреля информагентство РИА Новости написало, что в администрации региона отвергли претензии женщины. В материале приводились слова неназванного представителя правительства Оренбуржья о том, что женщина «не прописана в Орске», а просто гостила там у знакомых, и что от самих хозяев дома жалоб на невыплаты не поступало.

«Социальные службы города выясняют обстоятельства этой женщины. На данный момент известно, что женщина прописана в Санкт-Петербурге, полгода назад приехала в Орск, остановилась у знакомых, не прописана в Орске. Дом, в котором она гостила, оказался в затопленной части. Жалоб на невыплаты от хозяина дома не поступало», — процитировало РИА Новости представителя местных властей.

Далее в материале приводилась еще одна цитата собеседника, дававшая понять, что героиня видео не является вдовой участника СВО, так как боец, о котором идет речь, «не был женат».

Цитата была такой: «Выяснили, что речь идет о бойце из Новотроицка, его мать получила региональные выплаты, она не жаловалась на неполучение федеральных выплат. Погибший воин не был женат».

В тот же день на основе материала РИА Новости и со ссылкой на него издание «Урал56.Ру» выпустило заметку под заголовком «Мужа на СВО не теряла, от паводка не пострадала» (сейчас статья обновлена, ее заголовок изменен).

Что было дальше

Скандал получил развитие 24 апреля, когда стало известно, что героиня ролика пожаловалась в прокуратуру на клевету. Об этом сообщило издание «Агентство»*, которое представило женщину как уроженку Орска Эльвиру Хисматуллину.

Из ее слов изданию следовало, что жалоба на клевету подана в прокуратуру Советского района города и направлена против автора упомянутой заметки на сайте «Урал56.Ру» Кирилла Хрусталева. При этом Хисматуллина отметила, что наказание должен понести тот, «кто дал конкретно эти слова, что погибший не был женат».

«Кто дал конкретно эти слова, что погибший не был женат, тот и понесет наказание. Это полностью клевета… Представитель губернатора присутствовал на похоронах и вручал мне открыточку с соболезнованиями», — привело ее слова «Агентство»*.

Женщина рассказала, что после подачи жалобы оперативно прибыл представитель прокуратуры и изучил свидетельство о браке, смерти ее мужа и справку о погребении. Она добавила, что на фоне скандала с видео ее родителям привезли гуманитарную помощь, и теперь они ждут зачисления выплат.

Тем временем замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова заявила, что в комментарии из правительства для РИА Новости не делалось заявлений о семейном статусе героини видео.

«Никаких заявлений о семейном статусе не было. В правительстве на тот момент никто не знал про статус. Только собирали сведения о женщине. Возможно, так трактовали, что никто не знает статус семейный», — предположила Аверкова в разговоре с изданием «Подъем».

Вслед за этим РИА Новости удалило из своего материала цитату о том, что «погибший воин не был женат», но она остается на изначальной версии страницы, сохраненной в кэше Google. На сайте «Урал56.Ру» заметку также изменили и добавили позицию самой женщины, включая ее слова о клевете.

Затем Ирина Аверкова подтвердила изданию Daily Storm, что героиня видео является вдовой военнослужащего, погибшего в зоне военной операции на Украине. По словам замминистра, женщина родилась в Орске, но имеет петербургскую прописку, поэтому ей нужно еще доказать, что она имеет право на компенсацию для пострадавших от паводка.

«Она должна доказать, что именно ее имущество пострадало. Для этого она должна быть прописана там [в Орске] или постоянно проживать. Она может доказать это через суд, свидетелей и другими способами», — сказала Аверкова.

Одновременно с этим в прокуратуре Оренбургской области заявили Daily Storm, что не установили, является ли женщина вдовой участника СВО, проверка еще ведется.

Версия героини видео: кто она, откуда и чего добивается

Героиня ролика заявила проекту «Истории и факты», что журналисты сайта «Урал56.Ру», на который она пожаловалась в прокуратуру, предложили ей примириться и взять у нее интервью, но та отказалась. Тем не менее статья с цитатами из ее беседы с изданием вышла на сайте в тот же день, женщину при этом представляют как жительницу Орска Эльвиру Гаврилову. В то же время большое интервью с ней выпустил сайт «Орск.ру».

Главное, что Эльвира рассказала в этих интервью:

Женщина родилась и жила в Орске, там же была прописана, пока не переехала с мужем в Санкт-Петербург, где они впоследствии купили квартиру и прописались там.

Муж, тоже уроженец Орска, ушел добровольцем на СВО, где погиб. В феврале 2024 года Эльвира вернулась в Орск, чтобы выполнить просьбу мужа и похоронить его в родном городе. С февраля она живет в Орске у своего отца.

«Это мой родовой дом. Я здесь родилась и здесь прописана. И на данный момент я здесь проживаю», — говорит Эльвира.

Уехать обратно в Петербург женщина не успела из-за наводнения. Дом родителей оказался затоплен до второго этажа. Эльвира два дня пережидала в машине, пока ее отец охранял жилье от мародеров.

Женщина пояснила, что у нее нет претензий к Минобороны, а есть претензии к администрации и мэру Орска из-за отсутствии помощи ее родителям в чрезвычайной ситуации.

«Почему люди не могут до них дозвониться? Почему не принимаются меры? Почему наша заявка висит на гуманитарную помощь? Зато когда поднялась шумиха, мы решили все это быстренько сделать и помочь», — возмущается она.

Героиня скандала также возмущена, что ее «оклеветали на всю страну». По ее словам, ложная информация исходит «со стороны близких родственников мужа» по причине «обиды».

Эльвира намерена судиться со СМИ, которые распространили эти сведения, не проверив их и не поговорив с ней лично.

«Журналисту и кто это комментировал, прошу вас еще раз связаться со мной <…> В прокуратуру написано заявление о клевете. Эти люди понесут наказание», — заявила она.

Орск — второй по населенности город Оренбуржья — оказался одним из наиболее пострадавших от сильнейшего за 100 лет наводнения, которое случилось из-за прорыва дамбы во время весенних паводков. В разгар стихии соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждается, что сын мэра города Василия Козупицы Николай незадолго до наводнения купил «элитную» квартиру в Дубае. Глава Орска объяснил отъезд сына из России тем, что его пригласили на работу в Саудовскую Аравию. Козупица-старший отметил, что «там тоже не мед, очень жарко и сложный климат». Источник ТАСС в «Единой России», членом которой является мэр Орска, сообщил, что в партии не имеют вопросов к главе города, «потому что он ничего дискредитирующего не совершил», а его совершеннолетний сын «вправе делать все что угодно».

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