Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил местным муниципалитетам в течение трех дней обследовать дома, пострадавшие в результате мощного шторма, если это позволит сделать погода. Как сообщили RTVI в областной администрации, после этого власти начнут принимать заявления о компенсации от местных жителей.

«Пострадавшим от непогоды за счет краевого бюджета единовременно выплатят по 10 тыс. рублей, при частичной утрате имущества — по 50 тыс. рублей, при полной утрате имущества — по 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе администрации.

Первыми районами, которые приняли на себя удары стихии стали Славянский район, Краснодар и Горячий Ключ. Проливные дожди, которые начались здесь 24 ноября, подтопили придомовые территории, домовладения и участки дорог. По мере продвижения мощного циклона ущерб был также нанесен Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе, Ейскому, Темрюкскому и Приморско-Ахтарскому районам.

«Непогода повредила пляжи и набережные, крыши домов и социальных объектов, стадион «Водник» в Туапсе, электросети, газопровод и теплосети, повалила ветки и деревья, нарушала ж/д сообщение, приостанавливала работу аэропорта в Сочи, подтопила трассы и улицы, придомовые территории и домовладения», — отметили в администрации.

Как рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, природные катаклизмы подобных масштабов фиксируются синоптиками примерно раз в десять лет. Из-за порывов ветра, достигавших на пике 40 м/с, и масштабных разрушений СМИ назвали произошедшее 26 ноября «штормом века». Шувалов также предупредил о том, что 29 ноября можно ожидать нового южного циклона и усиления порывов ветра до 20-25 м/с.