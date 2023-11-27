Власти Крыма и Кубани подсчитывают ущерб от мощного шторма, который обрушился на южные регионы 26 ноября. Председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов подчеркнул важность «индивидуального подхода» для определения урона имуществу и оказания помощи. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев дал три дня на оценку ущерба, «чтобы как можно скорее началась выплата компенсаций». RTVI узнал у экспертов, на что могут рассчитывать потерпевшие жители и что нужно для этого сделать.

Компенсации от властей

Чтобы получить компенсацию от местных властей, каждый пострадавший житель региона или населенного пункта должен сам обратиться к ним с заявлением. Бывает, что люди этого просто не знают, а администрация не будет никого разыскивать, подчеркнула RTVI кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

Чтобы понять, куда именно обращаться, нужно на сайте администрации найти департамент, отдел или управление, отвечающее за данные выплаты, говорит она. В каждом регионе или городе они могут называться по-разному.

«Где-то будет написано “департамент имущественных отношений”, где-то будет написано “департамент экономических отношений” и т.д. Это в каждом населенном пункте надо отдельно смотреть. И туда надо письменно обращаться за получением компенсации или финансовой помощи на возмещение убытков, полученных при природных катаклизмов», — рассказала юрист.

«Как правило, при предыдущих похожих случаях в стране выплачивали от 100 тыс. до миллиона рублей. Но даже за миллион иногда восстановить полностью уничтоженный дом невозможно», — отметила Васильева.

Заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов уточнил в разговоре с RTVI, на что можно рассчитывать от государства в случае ущерба жилью, автомобилю и здоровью.

«Если это единственное жилье, и оно не подлежит восстановлению, то да — там есть компенсация. Но с определенными оговорками.

Компенсация выплачивается по социальным нормам — то есть, если у человека был большой дом, то он не получит полностью возмещение, а получит возмещение исходя из социальных норм. Они установлены правительством, там указана норма квадратных метров на одного человека. И то — только если это жилье было в собственности человека. Если оно арендовано или по договору социального найма, то никакая компенсация не положена», — сообщил он.

«Что касается автомобилей, то [государственных компенсаций] нет, а что касается повреждения здоровья, то есть обязательное медицинское страхование. Но это только непосредственно лечение. Каких-то фиксированных выплат по этому виду страхования не предусмотрено», — заключил замдиректора департамента ВСС.

Выплаты по страховке

Люди имеют право на страховые выплаты, если соответствующий объект или их жизнь и здоровье были застрахованы, сказал RTVI Михаил Порватов.

«Если мы говорим, например, о транспортных средствах, то здесь играет роль страхование каско, это не ОСАГО, если вред причинен непосредственно автомобилю. Что касается жилых помещений, здесь важно наличие полиса страхования такого жилого помещения. Если человек получил телесные повреждения, то здесь важно наличие полиса страхования жизни и здоровья», — перечислил эксперт.

Как указала Оксана Васильева, после стихийного бедствия страховку можно получить только в том случае, если имущество, например, дом, был застрахован от несчастного случая, от непредвиденных природных обстоятельств.

«Если у людей страховка, допустим, от пожара, то они не получат страховых выплат, потому что это совсем другой страховой случай. То есть страховые случаи должны совпасть», — отметила она.

Алгоритм действий для получения страховки прописан в условиях договора страхования — ему и нужно следовать, говорит Порватов.

«Обычно это правило страхования, которые прилагаются к страховому полису. Там все действия прописаны. Прежде всего нужно так или иначе, например, по телефону, сообщить в страховую компанию о том, что произошло, и дальше действовать в соответствии с инструкциями страховщика», — объясняет он.

По словам экспертов, факт наличия стихийного бедствия нужно формально подтвердить. Может потребоваться справка, например, из МЧС, что «что на территории такого-то города были зафиксированы такие-то природные условия», предупредила Васильева. Порватов говорит, что, по сложившейся практике, страховщики сами получают необходимые документы, подтверждающие этот факт.

«Дальше страховщик оценивает поврежденное имущество, точнее, оценивает размер ущерба, определяет причину возникновения этого ущерба, и на этом основании выплачивается возмещение», — говорит замдиректора департамента ВСС.

Доцент Финуниверситета уточняет, что если фиксируется страховой случай, то людям либо выплачивается сумма возмещения — денежные средства на ремонт, либо непосредственно производится ремонт за счет страховой компании.

Есть нюанс относительно иномарок, которые ушли из России, — страховые компании сегодня не готовы ремонтировать их за свой счет, предупредила Оксана Васильева.