Еврокомиссия (ЕК) собирается обсудить с представителями стран Евросоюза (ЕС) 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, новые ограничительные меры могут затронуть импорт и экспорт сырья, а также российскую финансовую систему, которая была создана как альтернатива SWIFT.

По данным собеседников Bloomberg, запрет может может коснуться импорта гелия, экспорта марганцевой руды и других редкоземельных элементов. Кроме того, Евросоюз планирует ограничить доступ в свои порты для 11 российских судов, которые, по мнению ЕС, могут быть причастны к военной помощи.

Источники агентства сообщили, что странам Евросоюза могут запретить использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая используется для проведения платежей вместо западного аналога — системы SWIFT. В связи с этим, ограничения будут предусматривать и запрет европейским политическим партиям и общественным организациям получать денежные переводы из России, пишет Bloomberg. По словам его собеседников, этот шаг делается на фоне приближающихся в ЕС выборов.

Кроме того, по информации агентства, в новый пакет санкций могут попасть четыре СМИ, среди которых сайт «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новости» и «Известий», сообщила 5 мая вице-президент ЕК Вера Юрова. По ее словам, данные издания работают на российскую пропаганду.

Помимо российских компаний ЕС хочет включить в санкционный список десяток организаций из Китая, ОАЭ и Турции. В Евросоюзе считают, что эти иностранные компании помогают России с помощью параллельного импорта обходить ограничения, а также поставляют ей товары двойного назначения, которые используются страной в боевых действиях на Украине.

Отдельное внимание в новом пакете санкций будет уделено Беларуси, отмечает агентство. Ограничения могут коснуться импорта навигационных технологий и предметов роскоши, экспорта сырой нефти и алмазов, а также любых сделок, которые могут повысить промышленный потенциал страны.

Как отмечает Bloomberg, санкции могут вступить в силу, если они будут единогласно одобрены 27 государствами-членами Евросоюза. Процесс утверждения предыдущих пакетов ограничительных мер продолжались в течение нескольких недель, напоминает агентство.