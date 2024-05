Еврокомиссия подготовила запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в портах Европы, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

По их словам, в рамках этих мер будет предложено также ввести ограничения в отношении трех предстоящих российских проектов по производству СПГ.

Еврокомиссия готова обнародовать документ уже в пятницу, 3 мая, рассказали собеседники издания. Мера станет частью 14-го пакета санкций.

Как отмечает Politico, ссылаясь на проанализированные им данные и экспертов, ограничение коснутся лишь четверти от €8 млрд, которые Россия получает от продажи СПГ.

Аналитик по энергетике Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Center for Research on Energy and Clean Air, CREA) Петрас Катинас называет запрет на использование портов «хорошим первым шагом», но недостаточным для того, чтобы ограничить доходы Кремля.

Ранее Еврокомиссия воздерживалась от введения санкций против СПГ, несмотря на неоднократные просьбы стран Балтии и Польши, пишет Politico. Новое предложение, по данным издания, быстро набирает политическую поддержку.

«В рамках нового пакета санкций против России федеральное правительство призывает к постепенному прекращению перевалки российского СПГ в европейских портах. Мы должны прекратить пополнять военные запасы [президента России Владимира] Путина», — заявила ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стретен.

О намерении поддержать такое ограничение сообщил и министр экономики Германии Роберт Хабек. Министр энергетики Италии Джильберто Пичетто Фратин, в свою очередь, сказал, что у страны «нет причин выступать против» подобных санкций.

Politico считает, что Брюссель может столкнуться с трудностями в принятии санкций против СПГ, для которых нужно одобрение всех 27 стран-участниц. В частности, вето на этот шаг может наложить Венгрия, пишет издание.

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки российского СПГ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС намерен ввести ограничение на реэкспорт СПГ из России через европейские порты в третьи страны — сами страны Евросоюза при этом смогут продолжать закупку российского СПГ для использования на своей территории. По данным Bloomberg, часть ограничений коснется непосредственно проекта «Арктик СПГ 2», а также газовых терминалов в Усть-Луге и Мурманске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные санкции в отношении СПГ попытками «выдавливания России с энергетических рынков». По его словам, так проявляется незаконная конкуренция.