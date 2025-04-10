Рэпер и блогер Аким Апачев (Гасанов) оплатит административный штраф на сумму 70 тысяч рублей, к которому его 10 апреля приговорил суд в Курской области за сделанное в Судже граффити нецензурного содержания. Об этом он сам заявил RTVI.

«Законы Российской Федерации едины для всех, поэтому, конечно, обжаловать не буду, оплачу штраф. Нарушил — оплачу», — пообещал Апачев.

На вопрос о том, готов ли он еще раз принести извинения в связи с вынесенным сегодня решением суда, блогер ответил:

«Я уже многократно извинялся. Сколько раз всего нужно извиниться? И перед кем конкретно? Я перед жителями Суджи — теми, кто оскорбился, — извинился многократно».

Адвокат Апачева Игорь Манаенков, который присутствовал на заседании суда без своего подзащитного, подтвердил, что обжаловать приговор они не собираются.

«А как [блогер] отреагировал — я не могу сказать», — добавил адвокат.

Сегодня, 10 апреля, Промышленный суд Курска признал Апачева виновным в мелком хулиганстве из-за поездки в Суджу и сделанных там граффити. Его приговорили к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Апачеву вменяли ч.3 ст.20.1 КоАП РФ — распространение в интернете информации, которая в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству и его символам, Конституции и органам госвласти. Максимальное наказание по этой статье — штраф на сумму 100 тысяч рублей.

При этом в отношении блогера продолжается проверка по подозрению в проникновении в чужие дома, по итогам которой на него могут завести уголовное дело.

Напомним, 22 марта 2025 года Апачев незаконно приехал в освобожденную российскими войсками Суджу. Он снял в городе видео о том, как закрашивает оставленные украинскими военными надписи на стенах зданий и поверх наносит свои граффити — например, «Труба до Киева доведет», «Так будет с Европой» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!»

В материалах дела со ссылкой на проведенное исследование было указано, что сделанные блогером надписи «содержали разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику» и были «выражены в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу».

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Это был единственный город, который контролировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года.

Жители Суджи в местных интернет-сообществах возмутились приездом и действиями Апачева. Его раскритиковали за вандализм и обход запрета на въезд. Например, телеграм-канал «Суджа родная» написал, что Апачев «потянулся за хайпом» в освобожденный город.

В ответных комментариях блогер предлагал недовольным отправиться в Суджу и закрасить сделанные им надписи, а также «позволял себе забивать „стрелки“ женщинам».

С резкой критикой в адрес блогера выступил и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он заявил, что Апачев устроил «пиар на крови» и «наглую провокацию», хотя «хайп на трагедии недопустим». По словам главы региона, тут просматривается как минимум три состава административного правонарушения: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм.