Рэпер и блогер Аким Апачев, приехав в Суджу, обошел запрет оперштаба Курской области на въезд в приграничье, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, музыкант сделал «недопустимый пиар на крови» и будет оштрафован, в том числе за порчу имущества.

«Позорит наши улицы и дома»

Видео с поездкой Апачева в Суджу опубликовал 22 марта телеграм-канал WarGonzo. В ролике рэпер закрашивает граффити, оставленные украинскими военными, и оставляет вместо них свои надписи, в том числе «Труба до Киева доведет», «Так будет с Европой» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!»

Жители Суджи в местных сообществах возмутились приездом и действиями Апачева. Его раскритиковали за вандализм и обход запрета на въезд. Телеграм-канал «Суджа родная» написал, что Апачев «потянулся за хайпом» в освобожденный город.

«Вместо того чтобы делать что-то полезное, они шастают по уцелевшим домам (что, кстати, по закону незаконное проникновение в чужое жилье — интересно, что об этом думают правоохранительные органы?) и уродуют стены зданий, „исправляя“ надписи на свой лад. Это уже вандализм! <…> Кто контролирует заезжающих туда ради славы, хайпа и подписчиков, тех, кто позорит наши улицы и дома своими действиями? Оставьте Суджу в покое! Это не место для пиара. Это место боли тысяч людей», — говорится в сообщении канала.

«Хайп на трагедии»

«То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале», — написал Хинштейн.

Он указал, что в действиях Апачева как минимум три состава административного правонарушения: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм.

Хинштейн уже поручил руководителю комитета региональной безопасности подготовить возбуждение административного производства по факту незаконного посещения Апачевым территории приграничья. Обращения по двум другим правонарушениям будут переданы в правоохранительные органы в понедельник, 23 марта.

«Убежден, что реакция не заставит себя ждать», — написал Хинштейн.

Врио главы Курской области отметил, что считает поведение Апачева «наглой провокацией», и подчеркнул, что «хайп на трагедии недопустим».

По словам Хинштейна, в ответ на возмущения жителей Суджи со стороны Апачева «идет хамский ответ: „Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте“». Кроме того, рэпер в комментариях «позволяет себе забивать „стрелки“ женщинам!», добавил руководитель региона.

«Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. <…> Если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму. Как раз сейчас наши ребята продолжают освобождать Курскую область, отбивают населенные пункты. Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм!» — подчеркнул Хинштейн.

Сам Апачев, комментируя заявление руководителя Курской области, написал в своем телеграм-канале, что он «готов нести полную ответственность» за совершенное им административное правонарушение.