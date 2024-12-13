Следственный отдел на транспорте Следственного комитета России по Нижегородской области завершил расследование дела о гибели кота Твикса, выброшенного из поезда на мороз под Кировом в январе 2023 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург» со ссылкой на близкий к силовым структурам источник.

По словам собеседника издания, уголовное дело о смерти животного прекращено из-за «отсутствия состава преступления». Выяснилось, что обнаружившая кота в вагоне проводница показала его всем пассажирам, но никто не признал животное своим. Тогда женщина отнесла животное в тамбур, где его во время остановки высадил на перрон один из пассажиров.

«Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях нет состава преступления», — рассказал источник “КП-Екатеринбург.

Официально прекращение дела следователи не комментируют. Хозяин погибшего кота Твикса отказался от общения с журналистами.

Что случилось с Твиксом

Трагический случай с котом Твиксом произошел 11 января 2023 года. Владелец кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что питомца в поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург» вез его отчим Евгений. По пути следования кот выбрался из переноски. Тогда сообщалось, что его заметила проводница, которая затем выбросила Твикса на перрон в Кирове.

Поисками кота Твикса занимались более 300 волонтеров. Спустя девять дней поисков, 20 января, животное обнаружили мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи под Кировом. По словам волонтера Ольги Кудрявцевой, которая участвовала в поисках, на животе кота была обнаружена рана от укуса собаки, а лапы были «стерты в кровь».

В результате проводницу временно отстранили от работы, а глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте провести проверку обстоятельств гибели Твикса.

В РЖД, в свою очередь, внесли изменения во внутренние документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования.

Теперь, в частности, при обнаружении «безнадзорного животного» в поезде сотрудники поездной бригады должны принять «все необходимые меры, чтобы найти владельцев»: будут проверять бирки на ошейнике и информацию в устройствах контроля посадки, а также проводить адресный опрос пассажиров.

Если же владельцев обнаружить не удастся, животное «переместят в специализированные багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала».