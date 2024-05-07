Сайт компании—подрядчика британского Министерства обороны подвергся хакерской атаке, передает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, злоумышленникам удалось получить доступ к системе обработки платежных ведомостей нынешних и бывших военных.

Хакеры, как отмечает Sky News, смогли вычислить имена и личные данные, включая банковские реквизиты сотрудников Минобороны. При этом источники телеканала утверждают, что злоумышленники связаны с властями Китая.

Во вторник, 7 мая, глава британского Минобороны Грант Шэппс должен выступить перед палатой общин и изложить «многопунктовый план», который будет включать действия по защите пострадавших военнослужащих.

При этом телеканал отмечает, что британское правительство не намерено напрямую обвинять Китай во взломе.

По факту хакерской атаки уже идет ведомственное расследование. Sky News отмечает, что система подрядчика была отключена сразу после обнаружения следов взлома.

В конце марта заместитель главы британского правительства Оливер Доуден заявил, что связанные с Китаем группировки несут ответственность за две крупные кибератаки на Великобританию в 2021-2022 годах.

По его словам, один из взломов произошел в период с 2021 по 2022 год на британскую избирательную комиссию, и злоумышленники получили доступ к электронным письмам комиссии и системам файлообмена. Также в 2021 году хакеры пытались получить информацию из отчетов парламента Великобритании.