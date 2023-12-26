Суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем и пытался проникнуть в его квартиру. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Гутарова признали виновным по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК). Помимо заключения под стражу, суд также запретил ему заниматься администрированием сайтов на протяжении двух лет.

О задержании 28-летнего уроженца Казахстана Леонида Гутарова правоохранительные органы сообщили 8 ноября. На следующий день суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, Гутаров на протяжении несколько дней за вознаграждение собирал информацию о Коце. Изначально Гутарова обвинили в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 144 УК). Позже обвинение ужесточили, обвинив его в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК).

В Следственном комитете утверждали, что в период с 4 по 7 ноября 2023 года Гутаров «скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста», а также «под обманным предлогом» пытался получить информацию о профессиональной деятельности военкора через его жену. Собранные данные, по версии следствия, мужчина передавал своему соучастнику через мессенджер. Источник Mash утверждал, что за каждый день слежки Гутаров получал по пять тысяч рублей.

Телеграм-канал Baza писал, что с жалобами на слежку в полицию обратилась жена Александра Коца. Она указала, что мужчина выпрашивал информацию о ее муже, угрожал и требовал организовать ему встречу с журналистом. Коц также подтвердил, что к нему домой приходил неизвестный и требовал встречи. Среди прочего, военкор отмечал, что о неоднократно поступавших угрозах, в частности, ему «названивали по телефону» с украинских номеров.

На заседании суда по избранию меры пресечения Гутаров заявил, что не знаком с Коцем лично, а за сбор информации о профессиональной деятельности журналиста ему никто не платил.