Следствие вышло в суд с ходатайством о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазеревой*. Карточку дела RTVI обнаружил на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

За неделю до начала боевых действий на Украине Лазарева* находилась в Киеве по работе. После начала конфликта она осудила действия российского руководства и выступила в поддержку Украины. В Россию Лазарева* решила не возвращаться.

В июле 2022 года ведущую внесли в реестр иностранных агентов. В июне 2023 года она была оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Елена Ямпольская заявила, что правоохранительным органам необходимо проверить Лазареву* на публичное оправдание или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ), потому что «дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе».

В середине июня 2024 года МВД России объявило Лазареву* в розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ее разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

17 июня на телеведущую завели уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Сама Лазарева*, комментируя эту новость в своем телеграм-канале, заявила, что «обсуждать и обращать внимание на все это бесполезно». 19 июня ведущую внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Адвокат Сергей Жорин тогда говорил, что Лазареву* вряд ли экстрадируют в Россию. По словам юриста, в теории передать артистку российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести ее в базу.

Татьяна Лазарева* получила известность в конце 1990-х годов. С 2004 по 2012 год она работала на телеканале СТС. В октябре 2012 года ее избрали в Координационный совет российской оппозиции, который распустили в октябре 2013 года.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов