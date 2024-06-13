МВД России объявило в розыск актрису и телеведущую Татьяну Лазареву*, которая осудила российскую военную операцию на Украине. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе розыска.

Согласно данным в карточке, Лазарева*, уроженка Новосибирска 1966 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Статья в карточке не уточняется. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Лазареву* разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Татьяна Лазарева* получила известность в конце 1990-х годов как ведущая юмористического шоу «О.С.П.-студия», а также актриса комедийного сериала «33 квадратных метра». С 2004 по 2012 год работала на телеканале СТС. В октябре 2012 года была избрана в Координационный совет российской оппозиции (распущен 19 октября 2013 года).

За неделю до начала военной операции России на Украине Татьяна Лазарева* приехала в Киев по работе и, как сама говорила, «застряла» там. После начала боевых действий она осудила действия России и выступила в поддержку Украины. В Россию она возвращаться не стала.

В июле 2022 года Минюст внес телеведущую в реестр иноагентов. В июне 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента.

В апреле этого года стало известно, что прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры проведет проверку высказываний Лазаревой* на предмет публичного оправдания терроризма. С соответствующей просьбой обратилась депутат Госдумы Елена Ямпольская, которая заявила о необходимости «проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование».

Поводом для обращения депутата в Генпрокуратуру стало интервью Лазаревой* YouTube-каналу «И грянул Грэм» в августе 2023 года. Отвечая на вопрос об отношении к попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Лазарева* рассказала, что с тех пор «очень отслеживает» свои чувства.

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <…> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявила она.

Телеведущая добавила, что радовалась и походу Пригожина на Москву.

Ямпольская в своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову назвала комментарии Лазаревой* об атаках беспилотников циничными и попросила проверить телеведущую на публичное оправдание или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК). Депутат написала в своем телеграм-канале, что «дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе».

Лазарева* после этого говорила, что фрагмент, где она говорила про беспилотники, «вырван из контекста». Телеведущая связала распространение кадров из прошлогоднего интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Лазарева* поясняла, что таким образом хочет проверить, верны ли утверждения о том, что статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей».

Уже после этого, в середине мая, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам баллотироваться на выборах любого уровня. До этого иноагентам запретили преподавать в госучреждениях, организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту или быть членами избирательных комиссий.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов