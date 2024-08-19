Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников, пишет РИА Новости. По его словам, нынешнее наказание за наемничество «слишком гуманно».

Колунов пояснил, что сегодня наказание за наемничество, согласно статье 359 УК, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то оно может увеличиться до пожизненного. Депутат считает, что это слишком гуманно.

«Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ», — отметил Колунов.

Согласно статье 359 УК, наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Объектом наемничества является состояние мира между государствами и народами.

В конце июня председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По мнению главы ведомства, «очень гуманно» было бы приговорить к такой мере наказания маньяка, который убил 100 человек.