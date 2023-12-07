В Подмосковье 6 декабря найден мертвым бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По предварительным данным Следственного комитета России, политика застрелили из «неустановленного оружия», исполнителя ищут. Украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что убийство экс-парламентария было «спецоперацией СБУ». Как на это отреагировали российские военные корреспонденты, эксперты и провоенные блогеры и журналисты — в материале RTVI.

По убитому Киве, лично у меня не вызвало никаких эмоций. Ни тот факт, что ГУР работает как у себя дома, ни сам факт убийства этой личности. Почерк покушения как с Олегом Царевым (хотя в случае с Олегом я искренне рад, что с ним все хорошо и покушение не удалось).

Киев давно взял курс на физическое устранение ряда персон. В первую очередь это акт устрашения публичных личностей, начиная с журналистов — волонтеров (Дугина, Татарский), через деятелей культуры (покушение на Прилепина), теперь вот украинские политики. А еще регулярные покушения на сотрудников администраций на новых территориях. Удивить теперь сложно, если честно.

В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд.

В контексте убийства Кивы самое важное — активность агентуры противника в России в целом и в столичном регионе в частности.

С одной стороны такая работа СБУ вполне предсказуема, учитывая абсолютное отсутствие моральных ограничений и длительность формирования агентурной паутины в России, с другой стороны Россия уж почти 2 года проводит СВО и количество террористических акций и политических ликвидаций, которые удается реализовать противнику в этом контексте довольно высокое.

И я по-прежнему являюсь сторонником уничтожения ответственных за убийства в нашей стране чиновников и военнослужащих киевского режима. Я знаю, что многие не согласны с такой позицией. Но в момент, когда враг действует таким образом и к тому же идет война — это единственный действенный способ. Тем более, что механика ликвидации подобных угроз хорошо отработана в новейшей истории нашей страны.

Безотносительно того, что говорил и делал Кива, сам факт его убийства на территории России иностранной спецслужбой, если это действительно дело рук СБУ, является серьёзной недоработкой спецслужб российских, на фоне продолжающейся болтовни о необходимости создания СМЕРШа.

Украинский ГУР в лице спикера Юсова также подтверждает, что за убийством Кивы стоят бандеровские спецслужбы. Для Киева подобная ликвидация — безусловный успех, причем очень крупный.

Можно сколько угодно «наращивать» и «активизировать», «задействовать неиспользованные резервы» и «усиливать». Это все борьба с последствиями. Причина одна — существование Украины как АнтиРоссии.

Украинские каналы уже хвастаются, что его убийство — спецоперация СБУ. Вполне возможно. У них там свои списки, свои счёты. Не всегда нам понятные. Тогда это будет четвертый удавшийся теракт на территории РФ с начала СВО. Или пятый. Но, может, это какая-то другая история. Реальность слоится. Все перемешано.

Илья Кива убит в Подмосковье. Учитывая его лютую биографию, войну на Донбассе в подразделении «Правого сектора»* и прочие зигзаги политической карьеры, самой, вероятно точной эпитафией ему будет фраза shit happens.

*запрещенная в России экстремистская организация