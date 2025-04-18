Отца троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержали по делу об истязании четвертого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый, систематически, используя противоправные методы воспитания, избивал своего 7-летнего сына.

«Установлено, что у мальчика в 3-х летнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — отметили в СК.

Следствие установило факты систематического истязания отцом в ходе расследования дела об убийстве троих детей их матерью, также подтверждаются показаниями свидетелей.

В настоящее время мальчик временно помещен в социальное учреждение, ему оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Кроме того, продолжается расследование дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Канский».

По версии следствия, 14 апреля 29-летняя жительница Канска убила четырехлетнюю дочь и двух сыновей в возрасте 8 лет и семи месяцев. Четвертый ребенок не пострадал. По одним данным, он находился в школе, а когда вернулся, стал свидетелем последствий расправы. По другим данным, мальчик был в доме, но не видел самого убийства.

Как утверждает СК, на допросе женщина рассказала, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Убить четвертого ребенка у нее «не хватило сил», сообщили ТАСС в правоохранительных органах со ссылкой на данные предварительного допроса обвиняемой.

На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что женщина отрубила голову семимесячному сыну и поставила ее в сервант, «чтобы показать своим родителям», передает «7 канал Красноярск». Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других детей — в летней комнате, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

С октября 2024 года вся семья состояла на профилактическом учете. Отец детей привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына.

По словам мужчины, его супруга в последнее время часто уходила из дома, и жаловалась на усталость. При этом, как утверждает отец, она обращалась с детьми хорошо, ругала только за проступки и никогда не выказывала желания их убить. Вечером накануне трагедии женщина попросила у мужа прощения, «не объяснив, за что».