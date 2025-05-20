Пропагандой чайлдфри являются ставки по ипотеке, а не художественные проекты, такие как франшиза про «Гарри Поттера» или сериал «Игра престолов». Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что недавно появилась информация о возможной блокировке фильмов про Гарри Поттера, сериала «Игра престолов» и так далее, которую позднее опроверг Роскомнадзор.

«Однако дыма без огня не бывает. Запретить — самое простое, что можно сделать. Но и самое глупое. Вспомнить хотя бы идею про налог на бездетность. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский критиковал ее еще в 2017 году, и подобных абсурдных решений много», — добавил Слуцкий.

При этом политик подчеркнул, что ЛДПР выступает против популяризации бездетности и «любых деструктивных, навязанных Западом идей», напомнив, что представители фракции в 2024 году были соавторами законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.

Но, продолжил Слуцкий, несмотря на то, что «подобная деструктивная тенденция» не для России, да и ЛДПР не позволит «засорять сознание нашей молодежи вредоносными идеологиями», все же «перегибов быть не должно».

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жилье. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри! В ЛДПР всегда были уверены, что единственное, что поможет поднять рождаемость, — это рост качества жизни, повышение зарплат, создание условий для семей с детьми», — убежден он.

Лидер ЛДПР добавил, что стоит только решить эти проблемы, и результат все увидят «очень быстро».

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Минкульт с 1 сентября перестанет выдавать прокатные удостоверения фильмам с «идеологией осознанного отказа от деторождения», критерии которой определил Роскомнадзор.

В список запрещенной информации будут включены данные, которые могут склонить к отказу от рождения детей или оправдать такой отказ. Также в реестр попадут сведения, которые могут создать искаженное представление о социальной равноценности детей и бездетности, а также сформировать негативное отношение к беременности, материнству и отцовству.

По мнению редакции издания, под эти критерии подпадает популярный сериал «Карточный домик», где главная героиня Клэр Андервуд выбирает карьеру вместо рождения детей. Кроме того, «явные наклонности к чайлдфри» демонстрирует героиня сериала «Секс в большом городе» Саманта, а Бриенна в «Игре престолов» мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, из-за чего она отказалась от детей. Также, как утверждает издание, эксперты «нашли намек на чайлдфри» в саге о Гарри Поттере: у профессора Макгонагалл не было детей.

Позднее в Минкульте сообщили, что у указанных фильмов нет прокатных удостоверений в связи с уходом правообладателей из России, поэтому их легальный показ в стране невозможен. В ведомстве также уточнили, что критерии, по которым картины могут отнести к содержащим пропаганду чайлдфри, утверждены Роскомнадзором, и блокировка того или иного контента в интернете не входит в полномочия министерства.

В Роскомнадзоре сообщили, что сериалы «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов», фильм «Гарри Поттер» не будут удалены или заблокированы за пропаганду чайлдфри, поскольку они не соответствуют критериям, которые служат основанием для блокировки.

В конце ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды бездетности (чайлдфри). Для нарушителей предусмотрен штраф: для физлиц — на сумму до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн рублей.

Распространение информации о монахах, монашеском образе жизни и обете безбрачия, а также отказ от рождения детей в связи с этим не будет считаться пропагандой чайлдфри. Подобные данные и публичные действия должны основываться на внутренних установлениях религиозных организаций. Критерии отнесения информации к пропаганде чайлдфри определяет Роскомнадзор.