Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену приближаться к толпам людей из соображений безопасности. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам президентского пула.

Один из корреспондентов задал Байдену вопрос о том, как тот чувствует себя, когда участвует в мероприятиях предвыборной кампании вице-президента и основного кандидата от демократической партии Камалы Харрис.

«Чувствую себя хорошо — за исключением того, что я больше не могу заходить в толпу, поскольку Секретная служба мне это не позволяет», — ответил Байден (цитата по NBC News).

Он пояснил, что Служба безопасности считает небезопасным приближение первых лиц государства к толпам людей, а потому установила для президента такой запрет.

Как отмечает NBC News, Секретная служба США оказалась под пристальным вниманием общественности после того, как допустила стрельбу на предвыборном митинге кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента из винтовки. Стрелявшего убили на месте сотрудники спецслужб. В результате попытки покушения Трамп был ранен в правое ухо.

После покушения Трамп раскритиковал спецслужбу за некомпетентность, назвав «неудивительным» тот факт, что эта «некогда легендарная» организация якобы «потеряла доверие Америки».

22 июля состоялись слушания комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, на которых обсуждался инцидент с нападением на Трампа. Выступая там, глава Секретной службы США Кимберли Читл признала, что это покушение стало «самым значительным провалом Секретной службы США за несколько десятилетий». На следующий день она подала в отставку.