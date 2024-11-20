За служебным автомобилем Mercedes S 500, на котором перевозят главу Башкирии Радия Хабирова, числятся 39 неоплаченных штрафов, подсчитало издание UFA1.RU. Нарушения были зафиксированы в период с 20 сентября по 11 ноября.

Из 39 штрафов 28 выписаны за превышение скорости на 20—40 км/ч, остальные 11 — это повторные превышения на 40—60 км/ч, уточняет издание. Общая сумма штрафов, по его данным, составляет 29 250 рублей.

В июле служебный Mercedes Хабирова установил своеобразный рекорд, собрав 35 штрафов за одни сутки, отмечает UFA1.RU. Согласно официальному отчету, 13 июля глава региона ездил в Учалы — административный центр Учалинского района, где тогда отмечался День города, общая сумма штрафов за этот день составила 63 250 рублей. Всего за июль, по данным портала, на машину Хабирова было выписано штрафов на общую сумму 73 500 рублей.

В августе 2023 года президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. В октябре того же года Минпромторг составил список машин, на которые рекомендовано пересесть госслужащим — в него вошли российские и китайские бренды.

В декабре сообщалось, что с начала 2024 года Госдума прекратит оплачивать бензин депутатам на иномарках.