Площадь Европы, расположенная вблизи Киевского вокзала в Москве, переименована в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Переименовать площадь Европы <…> в площадь Евразии», — сказано в документе, опубликованном 24 июля.

Причина переименования площади в документе не приводится. По сообщению агентства «Прайм», предполагается, что новое название должно отражать «более широкую географическую концепцию Евразии».

Площадь Европы была открыта в 2002 году в рамках совместного российско-бельгийского проекта, она расположена в районе Дорогомилово Западного административного округа.

Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков называл открытие площади Европы «результатом тех усилий, которые предпринимает наш президент и предпринимаем все мы, чтобы быть вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».

В центре площади расположена скульптура бельгийского мастера Оливье Стребеля на мифологический сюжет о похищении Европы Зевсом. Невдалеке находится закладной камень памятника в честь «300-летия воссоединения Украины с Россией». Рядом с площадью расположен торговый центр «Европейский».

В марте 2023 года с флагштоков на площади Европы сняли флаги 48 европейских стран, которые находились там с момента основания площади. Причина такого решения публично не называлась.

Как отмечает Daily Storm, решения о подобных переименованиях ранее утверждали и власти других городов России. В частности, в Саратове площадь Совета Европы переименовали в площадь Героев Донбасса, а площадь Европы в Перми стала площадью Трех столетий.

В 2022 году территория у посольства США в Москве получила название «Площадь Донецкой Народной Республики». В том же году территории у посольства Великобритании присвоили название «Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР)».

Весной 2023 года столичные власти объявили о переименовании четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) из Калужско-Нижегородского в Киевско-Горьковский.