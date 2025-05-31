Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что на Украине «смердит авторитаризмом», передает The Times. Президент, по его мнению, использует военные администрации по всей стране, чтобы отобрать власть у избранных мэров.

В статье отмечается, что Кличко и Зеленский являются не только «самыми признанными на международном уровне политиками Украины», но и людьми, которые «фактически находятся в состоянии войны после того, как их тлеющая неприязнь стала достоянием общественности».

«Зеленский загнал Кличко, который, как говорят, не теряет президентских амбиций, несмотря на неудачную попытку баллотироваться в 2014 году, в политический тупик, из которого ему вряд ли удастся выбраться. Президент использовал военное положение, чтобы назначить в столице военную администрацию, которая будет дублировать обязанности мэра», — пишет The Times.

Прошедшая в городе серия арестов выявила широкомасштабную коррупцию при Кличко, уточняет издание: семь его подчиненных были арестованы, еще трое находятся под следствием.

После этого Кличко раскритиковал администрацию Зеленского, заявив, что работа властей Киева фактически парализована из-за «рейдов, допросов и угроз сфабрикованных уголовных дел».

«Это чистка демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Я уже говорил, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь уже смердит», — заявил он.

The Times уточняет, что после того, как ранее Кличко осудил подход Зеленского к мирным переговорам, «бывший комик поставил на место бывшего боксера», заявив: «Кличко — великий спортсмен, но я не знал, что он великий оратор».

По мнению Кличко, Зеленский также использует военные администрации по всей стране для того, чтобы забрать власти у избранных мэров.

«Многие мэры запуганы, но мой статус знаменитости защищает их. Можно уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Именно поэтому делается все, чтобы дискредитировать и испортить мою репутацию», — утверждает мэр Киева.

Независимый политолог Владимир Фесенко заявил The Times, что на деле аресты соратников Кличко — это «не просто политика, а реакция на проявления коррупции в киевской городской администрации».

Он признал, что у некоторых членов администрации Зеленского действительно есть свои корыстные интересы, связанные с Киевом, но это не означает, что к самим городским властям нет вопросов.

Например, некоторые жители Киева, как говорится в статье, недоумевают из-за того, что, несмотря на постоянную угрозу авиаударов, вместо «убежищ, школ, больниц и станций метро возводятся густонаселенные многоэтажные дома».

«Часто эти здания возводятся застройщиками с использованием юридической лазейки, известной как “туалетная схема”, согласно которой они возводят небольшое временное здание, например платный туалет, на неиспользуемой общественной земле. Это дает им нечто сродни праву самозахвата, позволяя осваивать землю, пока смазываются “нужные колеса”», — пишет издание.

Среди арестованных соратников Кличков оказались его бывший заместитель Петр Оленич (обвиняется в получении взятки за помощь призывникам в бегстве из страны) и экс-депутат горсовета Денис Комарницкий (сбежал в Австрию, сейчас находится под следствием за растрату).

Кличко заявил, что уволил восемь чиновников, в отношении которых проводилось расследование. Он заявил, что в городе у него работает 300 тыс. сотрудников, и случаи коррупции хоть «иногда и происходят», но реакция на них обычно «быстрая и жесткая».

Между тем, пишет The Times, критики обвиняют Кличко в том, что за 11 лет его пребывания на посту главы Киева он затормозил развитие городской инфраструктуры.

«Город задыхается от пробок, а мосты и ключевые дороги забиты машинами в течение всего рабочего дня. Четвертая линия метро, которая могла бы уменьшить заторы, обещанная Кличко в 2017 году, так и не была реализована спустя восемь лет, а ряд станций в прошлом году фактически закрылся из-за плохого обслуживания. Вместо этого по городу курсируют устаревшие “маршрутки”. <…> Когда объявляется воздушная тревога, они становятся единственным действующим видом общественного транспорта», — утверждается в материале.

Депутат горсовета Киева, экс-жена бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Евгения (партия «Слуга народа») заявила, что Кличко «связан с мафией маршруток».

Мэр в ответ назвал эти слова частью той лжи и манипуляций, которые «распространяют администрация президента и партия “Слуга народа”».

Главный противник Кличко в Киеве, глава городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил мэра столицы Украины в недопустимой «слабости» в военное время, заявив, что тот «не мог закрыть бордель в подвале того же здания, где он живет», говоря о скандале с недавно закрытым стриптиз-клубом Tootsies. Последний находился рядом с отелем и жилым комплексом, принадлежащим самому Кличко и его брату Владимиру.

«Когда в городе процветает коррупция, начиная со строек и заканчивая кладбищами, это невозможно без городской власти. Этот мэр занимает свой пост уже более десяти лет, без прозрачности в городе, с кучей схем, без нужных решений. По сути, из-за имиджа старой спортивной звезды. Киев заслуживает лучшего», — сообщил Ткаченко.

В 2023 году украинское издание «Страна» сообщило об обострении давнего конфликта между офисом Зеленского и Кличко. Партия президента «Слуга народа» обвинила киевского мэра в отсутствии укрытий в столице. Поводом стала гибель трех человек от обломков ракеты возле закрытого бомбоубежища. Эти события породили слухи о возможной отставке Кличко со стороны президентского офиса.

В январе 2025 года Кличко обратился к Зеленскому из-за недовольства в связи с действиями Ткаченко. Он обвинил Ткаченко в попытке захватить власть в столице. Мэр также предположил, что украинский лидер назначил Ткаченко на его пост по политическим причинам.