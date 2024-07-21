Президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется организовать референдум по вопросу мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я не думаю, что он сможет самостоятельно достичь таких болезненных и важных соглашений без одобрения со стороны населения», ― сказал Кличко.

По его мнению, следующие несколько месяцев будут для Зеленского «очень сложными». Президент рискует «совершить политическое самоубийство», какой бы шаг он ни сделал ― будь то продолжение боевых действий или территориальные уступки России, считает Кличко.

По словам мэра Киева, ситуация на Украине становится «все более сложной» и зависит от помощи союзников, при этом «воевать еще два года было бы кошмаром».

Выходом из ситуации могло бы стать формирование правительства национального единства, как было сделано в Израиле после атаки ХАМАСа в октябре 2023 года, считает Кличко. При этом он усомнился, что Зеленский «готов отказаться от сосредоточенной в его руках власти, которую ему гарантирует военное положение».

Кличко добавил, что всегда поддерживал введение военного положения, однако «сейчас необходимо избегать того, чтобы все важные решения были переданы только администрации президента». В таких политических условиях украинский парламент утратил «какую-либо значимую роль», посетовал глава украинской столицы.

В то же время Кличко выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что в нынешних условиях они «разделят и ослабят» страну. Выборы сейчас «никому не нужны», даже критикам Зеленского, заявил мэр Киева.

Комментируя предложение Зеленского провести в ноябре вторую мирную конференцию по Украине с участием представителей России, Кличко выразил мнение, что до президентских выборов в США «ничего конкретного не произойдет».

«США — ключевой партнер, который должен гарантировать договоренности с Москвой, и все хотят знать, кто будет следующим президентом, прежде чем делать какой-либо выбор», ― пояснил политик. Он призвал не торопиться с прогнозами относительно будущего Украины в случае победы Дональда Трампа.

«То, что говорят до голосования относительно Украины, после выборов будет совсем другим», ― считает Кличко.

В конце июня Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что Украина могла бы провести мирные переговоры с Россией через посредников по примеру зерновой сделки.

Такая модель могла бы быть использована при обсуждении вопросов территориальной целостности, энергетики и судоходства, заявил Зеленский. Впоследствии этот документ, «если он устраивает Украину», должен разбираться с представителями России, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей. Позже он отметил, что Украина «отвергает любые переговоры с посредником или без», поэтому ни президент Турции Реджеп Эрдоган, «ни кто-то другой» не могут выступать в качестве третьей стороны.

В середине июля Зеленский допустил, что «горячая фаза» конфликта на Украине может завершиться в 2024 году, а по вопросам контроля над территориями «может помочь сила дипломатии».

Позже Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время первого за три года телефонного разговора договорились встретиться и обсудить, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

По мнению бывшего американского посла в Киеве Джона Хербста, президент Украины таким образом пытается наладить контакт с возможной будущей администрацией США и посылает сигнал о готовности переговоров с Россией.