Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Алеппо и Идлибе, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным корреспондента канала, сирийские военные контратаковали позиции, контролируемые вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба.

Сирийская армия ведет бои при поддержке Воздушно-космических сил России, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. За прошедшие сутки убито не менее 400 боевиков, террористы также понесли существенные потери в технике, заявили в центре.

Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл сирийских войск на западе Алеппо и на трассе М5 «Алеппо — Дамаск», но были убиты, заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии с нашивкам подразделений, которые несут службу в этих районах.

Сирийские повстанцы начали наступление против правительственных сил в Алеппо утром 27 ноября. Это стало самым серьезным обострением конфликта в республике с марта 2020 года, когда был установлен режим прекращения огня. Боевики заявили о захвате более 30 деревень и военной базы 46-го полка правительственных войск.

Минобороны Сирии подтвердило, что что террористические группировки совершили крупную атаку на населенные пункты и военные объекты в провинциях Алеппо и Идлиб, при этом ведомство утверждает, что повстанцы несут большие потери в технике и живой силе.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о более чем 230 погибших в результате столкновений, в том числе более 80 сирийских военных и поддерживающих их ополченцев, а также 20 мирных жителей.

* организация признана в России террористической и запрещена