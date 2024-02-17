После смерти Алексея Навального политологи и журналисты предположили, что 47-летняя жена оппозиционера Юлия может стать новым лидером оппозиции. Насколько вероятен сценарий, при котором она станет заметной политической фигурой, — в обзоре RTVI.

Выступление Навальной на конференции в Мюнхене

Вскоре после того, как управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти оппозиционера, Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с резким заявлением в адрес российских властей.

«Я не знаю, верить или нет этим ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников России. Долгие годы мы не можем верить [президенту России Владимиру] Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин и все его окружение знали, что они понесут ответственность за все, что они сделали с нашей страной, с моей семьей. И этот день произойдет очень скоро», — заявила она, призвав международное сообщество объединиться и «победить это зло».

Кроме того, в Мюнхене Навальная встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В разговоре с женой оппозиционера они возложили ответственность за его смерть на российские власти.

Российские провластные спикеры раскритиковали появление Навальной на Мюнхенской конференции. В частности, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил появление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции в день смерти ее мужа с «роялем в кустах».

«В пору вспомнить К. С. Станиславского: «Не верю!!»», — написал он в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков опубликовал короткий видеофрагмент, сделанный за несколько секунд до выступления Навальной. «Жена здесь не может скрыть улыбку на Мюнхенской конференции, через несколько часов после известия о трагической гибели Алексея Навального. Аплодисменты ей нравятся больше», — написал он.

В то же время британское издание The Economist выразило мнение, что выступление Юлии Навальной в Мюнхене должно побудить лидеров стран — участниц конференции укрепить решимость в вопросе выделения помощи Украине, чтобы «довести дело до конца».

Может ли Юлия Навальная стать новым лидером оппозиции

Сразу несколько экспертов вскоре после смерти Навального допустили, что его жена может занять место главного противника действующей российской власти. В частности, такое мнение высказал в разговоре с Financial Times профессор Стэнфордского университета в США Фрэнсис Фукуяма. Он назвал жену Навального и его дочь Дарью наиболее вероятными кандидатурами на место продолжателей дела оппозиционера.

«Я думаю, что нет никого даже отдаленно, кто мог бы занять место Навального. [Юлия] очень волевая женщина, так что, возможно, она сможет принять эстафету. Но это будет очень и очень тяжело. У него было уникальное чувство юмора, и он мог разговаривать с обычными людьми так, как не могли многие другие деятели оппозиции. Есть ли у нее такая способность, нам еще предстоит посмотреть», — сказал он.

С Фукуямой солидарна политолог Татьяна Становая, по мнению которой Юлия Навальная «становится политической фигурой, хочет она того или нет».

«Ее слово теперь приобретает особую значимость и вес в оппозиционной среде (внешней, внутренней, в политических и дипломатических кругах). Ей этим ресурсом придется распоряжаться», — отметила она.

В то же время часть экспертов сомневаются в способности Навальной войти в число влиятельных политических фигур. Политолог Екатерина Шульман* в эфире YouTube-канала «Bild на русском» выразила скепсис по этому поводу.

«В некоторой степени наследницей этого морального капитала может стать Юлия Навальная, если она захочет им воспользоваться, что не факт. Как она захочет себя повести, мы не знаем», — сказала Шульман*.

Схожую позицию привел блогер Кирилл Шулика.

«Говорят, что теперь может Юлия. Но не верю, что ей оно надо. Да и кто в России это оценит? Смотрите кейс Тихановской у соседей, я не думаю, что Юлия о таком мечтает. Она даже на вид более строгая», — считает он.

В конце января соратник Навального Руслан Шаведдинов* сообщил, что Юлия Навальная поставила подпись за выдвижение кандидатуры муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина на выборы президента России. После этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить политика и признать его иноагентом, сославшись в том числе на поддержку со стороны представителей оппозиции, в том числе жены Навального. Впоследствии ЦИК не допустил Надеждина до выборов.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов