Временное прекращение поставок американских ракет и боеприпасов Украине не станет катастрофой для ВСУ, заявил Инфо24 доцент РЭУ им. Плеханова, военный аналитик Александр Перенджиев. По его словам, хотя Киев столкнётся с «снарядным голодом», немедленного краха фронта не произойдет благодаря имеющимся запасам и продолжающейся помощи европейских стран.

Ранее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок на несколько месяцев, включая ракеты для Patriot, 155-мм снаряды, GMLRS, а также отмену передачи ракет Hellfire и боеприпасов для Stinger. По оценкам Перенджиева, критическая нехватка боеприпасов может возникнуть у ВСУ только к сентябрю, когда иссякнут текущие резервы.

«Летом Украина ещё сможет покрывать потребности за счёт собственных запасов и европейской помощи, но осенью ситуация обострится, — отметил эксперт. — Впрочем, полного разгрома не случится: скорее всего, США возобновят поставки в критический момент, чтобы сохранить Киев как инструмент давления на Москву».

Аналитик подчеркнул, что Вашингтон вряд ли допустит полное военное поражение своего союзника.

Ранее американский телеканал NBC обратил внимание на заявление Дональда Трампа о проблемах с предоставлением Украине ракет ПВО Patriot. На пресс-конференции после встречи НАТО в Гааге президент США отметил, что Вашингтон пытается найти эти комплексы для Киева, но они крайне востребованы — в том числе для поставок Израилю.

«Нам эти ракеты тоже нужны», — подчеркнул Трамп.

Украинские власти продолжают настаивать на усилении противовоздушной обороны. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон 5 июня заявил о необходимости дополнительных систем для защиты городов. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о договорённости с администрацией Байдена о поставке 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, однако, по его словам, нынешнее руководство США перенаправило эти боеприпасы на Ближний Восток.

Между тем европейские СМИ выражают опасения по поводу возможного изменения курса Вашингтона. The Telegraph со ссылкой на источники в британском и французском МИД писал, что Европе следует готовиться к сценарию, когда Трамп может «оставить Украину», сосредоточившись на других внешнеполитических приоритетах. По данным издания, дипломаты допускают, что американский президент способен отказаться от посреднической роли в урегулировании конфликта с Россией.