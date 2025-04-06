На Кубе при поддержке Москвы может появиться таксопарк, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия передаст Гаване 50 «Москвичей».

«Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей “Москвич”», — рассказал Собянин.

4 апреля Чернышенко во время заседания межправительственной комиссии России и Кубы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству рассказал, что российская сторона в рамках «проекта по организации таксопарка в Гаване» передаст 50 машин марки «Москвич».

Он добавил, что все финансовые решения по этому вопросу уже приняты.

Как отмечает Forbes, сейчас «Москвичи» собирают на бывшем автозаводе Renault, который после начала СВО перешел в собственность Москвы. Их выпуск и производство начались в ноябре 2022 года. Деловой журнал отмечает, что в основе «Москвича» — китайский кроссовер JAC JS4.

3 апреля «Автостат» сообщил, что в марте завод «Москвич» выпустил 1,2 тыс. машин, а всего по итогам первого квартала 2025 года в России было продано 3,4 тыс. «Москвичей».

В октябре 2024 года Куба официально попросила Россию разрешить ей присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.