Минобороны России сбило средствами противовоздушной обороны четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. В Росавиации заявляли о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов из аэропортов Домодедово и Жуковский к югу и юго-востоку от города.

Пост Собянина о первом уничтоженном дроне появился в 17:48, о двух других он написал спустя четыре минуты — в 17:52. Еще через полчаса, в 18:28, появилась новость о четвертом сбитом беспилотнике. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Места падений он не уточнил.

По данным телеграм-канала Mash, незадолго до постов Собянина жители Троицкого округа Новой Москвы, а также подмосковного Подольска сообщали о «взрывах в небе». Baza пишет, что обломки одного из беспилотников упали на территории дачного поселка близ подмосковного Климовска, повреждений и пострадавших не было.

В 17:51 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал в своем канале о временных ограничениях в Домодедово и Жуковском «для обеспечения безопасности полетов». В 18:01 он объявил о снятии ограничений.

В ночь на 6 июня Собянин рассказал об отражении атаки десяти беспилотников, летевших на Московский регион. Ограничения вводились в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово. Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО перехватили 174 дрона над 14 регионами России.

В конце мая фрагменты уничтоженного дрона упали на элитный жилой комплекс «Миракс Парк» на проспекте Вернадского в московском районе Тропарево-Никулино. В результате пострадал фасад дома, жильцы одной из квартир на верхнем этаже получили царапины от осколков. Обломки другого беспилотника упали на жилой дом в подмосковном Одинцово на улице Чистяковой, фрагменты летательного аппарата повредили несколько автомобилей во дворе.