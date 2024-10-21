Зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* прокомментировал скандалы, которые за последний месяц произошли в среде российской оппозиции за рубежом. Свое мнение политик высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Это события на каком-то Марсе. Я знаю, что этот Марс существует, что он, в принципе, обитаем. Там есть вода, кислород, продукты питания — там это все есть. Но я не могу за этим следить, потому что это не моя жизнь. И это, по большому счету, не имеет никакого значения для судьбы нашей страны здесь», — заявил Шлосберг*.

По его словам, «урок, который должна наша страна извлечь из этих скандалов», заключается в том, что не всякий человек, который произносит слова «свобода» и «демократия», на самом деле является сторонником свободы и демократом.

Как считает Шлосберг*, действия политэмигрантов не повлияют на дальнейшую судьбу России.

«Дай Бог им всем здоровья, счастья в личной жизни. Дай Бог, что когда-то наша страна изменится, эти люди смогут сюда вернуться. Но всё, что они делают сейчас, не имеет к будущему нашей страны абсолютно никакого отношения. Судьба России решится здесь, в России, не там», — сказал зампредседателя «Яблока».

Шлосберг* добавил, что сочувствует всем уехавшим. «Потерять свою страну, потерять родину, потерять родных и близких, возможно, навсегда расстаться с возможностью вернуться сюда — это тяжелейшее испытание. Я всем желаю пройти это испытание как людям. Сохраниться», — отметил политик.

В сентябре соратники Алексея Навального заявили, что бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин* заказал нападения на оппозиционеров Леонида Волкова*, Ивана Жданова*, а также на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Невзлин* отверг обвинения. В начале октября бывший московский муниципальный депутат Максим Кац* обвинил соратников Навального в связях с бывшими руководителями «Пробизнесбанка» Александром Железняком и Сергеем Леонтьевым, которые в России обвиняются в хищении 25 млрд рублей.

2 октября в Пскове дома у Шлосберга*, а также у его 95-летнего отца прошли обыски. Следственный комитет сообщил, что против политика возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы). По версии СК, Шлосберг* «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Сам политик заявил RTVI, что не нарушал закон.

18 октября обыски прошли в офисе псковского отделения «Яблока». В СК сообщили, что следственные мероприятия связаны с делом против Шлосберга*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов