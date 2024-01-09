Солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) задержали в аэропорту Пулково после выступления на концерте в одном носке. Об этом сообщают «Фонтанка» со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы Baza и Mash на Мойке.

В ночь на 9 января солиста «Щенков» задержали в Пулково, откуда он собирался лететь в Екатеринбург, а потом ― в Казахстан, пишет 78.ru. Моисеева доставили в полицию Калининского района Петербурга и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

По данным «Фонтанки», с ним проводят «процессуальные действия», после чего дело передадут в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Baza сообщает, что выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Концерт «Щенков» проходил в петербургском ночном клубе MOD на Арсенальной набережной 8 января. Как пишет «Фонтанка», Моисеев «в основном выступал одетым», но во время исполнения песни «Белое на белом» он был на сцене только в носке, надетом на пенис. Во время выступления носок упал, этот момент попал на видео.

На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала Моисеева подражателем рэпера Vacio (Николая Васильева), который появился в одном носке на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, после чего был арестован и получил повестку в военкомат.

Мизулина заявила, что солист «Щенков» исполнял «песни сомнительного содержания в одном носке», и поинтересовалась, «как на это отреагируют правоохранительные органы» Санкт-Петербурга. Поклонники группы «Щенки» в свою очередь отметили в комментариях под видео, что Моисеев выходил на концертах в одном носке и до вечеринки Ивлеевой, пишет «Фонтанка».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал произошедшее пропагандой ЛГБТ* и заявил о подготовке обращения для возбуждения уголовного дела. По данным Mash, Бородин попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить Моисеева и привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ*.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал устроить проверку в клубе MOD, а впоследствии открыть вместо него «студию детских танцев».

«Теперь мы гадаем, будет ли он [Моисеев] в таком виде выступать в исправительной колонии, или его попросят надеть серую униформу, когда он будет исполнять для заключенных свои хиты», ― заявил Милонов радиостанции «Говорит Москва».

«Голая» вечеринка и ее последствия

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». По дресс-коду гости должны были быть «почти голыми». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и другие.

Фото и видео с вечеринки возмутило военных блогеров, депутатов и представителей патриотических организаций. Артисты, которые побывали на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и корпоративов, сцены с их участием вырезали из новогодних «голубых огоньков» и фильмов.

Рэперу Vacio, который в клубе был одет только в белый носок на гениталиях, дважды назначили административный арест ― на 15 суток за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), а затем на 10 суток ― за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. После того, как он отбыл первый арест, его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России