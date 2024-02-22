К началу весны из-за блокирующего антициклона над Поволжьем установится солнечная погода со значительными перепадами температуры, которая может подниматься до нуля градусов в дневное время суток, рассказал RTVI Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».

«К началу весны нам стоит ожидать солнечную погоду с большими перепадами температур ночью и днем. Ночью будет морозно, потому что в последних числах февраля над Поволжьем установится блокирующий антициклон. Он надолго встанет, потому что все циклоны, получается так, будут поддерживать его с самых разных сторон и подкачивать в него воздух, поэтому это достаточно долгоиграющий процесс», — сказал он.

В Москве, по его словам, также установится температура в пределах от -5 до -10 градусов, в то время как в области этот показатель может достигать более низких значений — до -14 градусов. «Чем восточнее, тем ниже температура», — пояснил он.

В дневное время суток температура будет близка к нулю. «За счет того, что будет много солнечного сияния, поскольку Солнце, все-таки, уже продолжительное время находится на небосводе, температура будет близка к нулю, а на солнцепеке вообще могут быть лужи», — заключил он.

В праздничный день — 23 февраля — в Москве будет стоять теплая и солнечная погода, рассказал Шувалов 19 февраля. Днем температура будет держаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла, а также может повыситься «еще на пару градусов» в случае прояснений в атмосфере.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 23 февраля в городе начнется «период продолжительной оттепели, который пока и не понятно сколько продлится». Утром в этот день можно ожидать повышения температуры до плюсовых значений, которые могут удерживаться даже в ночные часы.