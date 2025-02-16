Украина должна быть «автоматически» принята в НАТО в случае начала нового вооруженного конфликта Москвы и Киева — после урегулирования нынешнего. Такой вариант, как пишет Politico, предложил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, эту идею он разработал вместе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Сенатор отметил, что цель — «предупредить [президента России Владимира] Путина»: если начнется новый российско-украинский конфликт, то это «приведет к автоматическому приему Украины в НАТО».

Также Грэм призвал США отправлять оружие Киеву: «Нам нужно продолжать наращивать потенциал украинских военных. Вооружить их до зубов, дать им кучу F-16».

Сенатор является одним из главных сторонников президента США Дональда Трампа. По его мнению, сейчас важно, «как это [противостояние России и Украины] закончится». «Если это закончится таким образом, чтобы сдержать будущую агрессию, и если они стабилизируют континент Европы, [Трамп] получит свою справедливую долю заслуг», — уверен политик.

При этом республиканец выразил опасение, что если Трамп предложит то, что, по его мнению, является разумной сделкой, а Путин ее отвергнет, то «он совершит серьезную ошибку».

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия приступила к формированию группы для переговоров с США, в том числе по российско-украинскому конфликту. По его словам, Путин и Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.

За день до этого лидеры двух стран провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что идея Киева восстановить границы уровня 2014 года является «иллюзорной» и ее реализация только «принесет больше страданий» украинцам. Он добавил, что членство Украины в НАТО также не способствовало бы урегулированию конфликта.

7 января схожую позицию высказал и Трамп. По его мнению, все стороны, включая Россию и Запад, всегда сходились во мнении невозможности членства Украины НАТО. По его словам, экс-президент США Джозеф Байден нарушил договоренность о невступлении Киева в альянс.