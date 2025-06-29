Около 300 российских туристов, которые должны были вылететь в Египет из московского аэропорта Домодедово, ждут своего рейса уже почти 20 часов, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на пассажиров. По их словам, рейс авиакомпании EgyptAir отложили предположительно из-за поломки самолета.

Изначально туристы должны были вылететь из Москвы в Хургаду в 01:15 мск 29 июня, то есть минувшей ночью. Когда около 00:20 они направились к выходу на посадку, им сообщили, что вылет переносится. Представители перевозчика сначала ничего не объясняли, но потом заявили, что придется ждать до 17:00. Но еще до этого срока вылет снова перенесли — теперь на 20:00.

Пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали их посадочные талоны и отправили в отели, но некоторым, как они сами утверждают, пришлось оплачивать размещение в номерах самостоятельно.

Airbus A330 авиакомпании EgyptAir, на котором туристы должны были лететь в Хургаду, прилетел в Домодедово из Шарм-эль-Шейха вечером 28 июня.

Ранее стало известно, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 10 часов задержали вылет рейса UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Хургаду. По словам пассажиров, сначала речь шла о технической подготовке борта, затем появились слухи о смене экипажа. При этом ни авиакомпания, ни представители аэропорта не давали официальных разъяснений о причинах задержки.

Напомним, недавно масштабные сбои в авиасообщении происходили из-за вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Сейчас российским авиакомпаниям все еще запрещено летать в Иран, а в Израиль полеты разрешены только в дневное время.