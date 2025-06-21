Сотни жителей Горно-Алтайска (Республика Алтай) вышли на согласованную акцию протеста против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. По оценке местного активиста Павла Пастухова, пришло до 4 тыс. человек.

«Общее число оценочно 3800-4000 человек. <…> Нарушений правопорядка не зафиксировано», — сообщил Пастухов.

Некоторые из протестующих пришли в национальных костюмах. На плакатах, которые принесли митингующие, были следующие надписи: «Руки прочь от нашего Алтая», «Мы против оккупации наших земель олигархами», «Турчака в отставку, одноуровневой власти — нет» и «Турчак и Прокопьев — чемодан, вокзал, Магадан».

Также граждане выразили поддержку участникам несогласованной акции протеста, которые 12 июня частично перекрыли федеральную трассу, выступая против упразднения двухуровневой системы местного самоуправления.

Пастухов отмечает, что в день митинга в Горно-Алтайске люди жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

«Если майминские и городские избранники не прогнутся под олигархами и хотя бы воздержатся, то реформа одноуровневой системы не пройдет», — заявил он.

Глава республики Андрей Турчак ситуацию не комментировал.

Согласно законодательству, регионы России самостоятельно решают, сохранять ли двухуровневую систему местного самоуправления или нет. Власти Республики Алтай ранее предложили убрать сельсоветы и объединить их в муниципальные округа в рамках нынешних административных районов. При этом законопроект сохраняет возможность прямых выборов глав этих округов.

После этого жители начали выступать против уничтожения местного самоуправления, а также назначения главой правительства республики Александра Прокопьева — экс-депутата Госдумы и сына основательницы компании «Эвалар», крупнейшего российского производителя БАДов.

Ранее в июне, отмечает телеграм-канал «Сибирский экспресс», жители республики провели несколько акций протеста и народные сходы в поселениях. Против законопроекта о ликвидации сельсоветов также выступили некоторые алтайские депутаты.