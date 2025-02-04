Двух сотрудников Управления аэропортов Вашингтона задержали за передачу телеканалу CNN видеозаписи столкновения пассажирского самолета PSA Airlines с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, передает ABC News. По данным Daily Mail, речь идет о 21-летнем Мохаммеде Ламин Мбенге и 45-летнем Джонатане Савое.

ABC News отмечает, что работников аэропорта обвинили в незаконном доступе и копировании записей катастрофы, которая произошла 30 января.

Задержанного Мбенге первоначально поместили в центр содержания под стражей, но позже опустили, пишет Daily Mail. По информации издания, Савоя освободили по решению суда.

Вечером 29 января по местному времени самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в ней никто не выжил.

Причины инцидента выясняет следственная группа центра безопасности полетов Минобороны США. Глава ведомства Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что экипаж вертолета был опытным и выполнял ежегодный учебный полет. У военных были очки ночного видения, добавил Хегсет.

Источник NYT утверждает, что в день авиакатастрофы одного из диспетчеров отпустили с работы незадолго до 21:30. В результате дежурный сотрудник выполнял работу, с которой обычно справляются два человека. Согласно предварительному отчету FAA, такая комплектовка диспетчерского штата не соответствовала времени суток и объему перевозок.