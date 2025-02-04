Двух сотрудников Управления аэропортов Вашингтона задержали за передачу телеканалу CNN видеозаписи столкновения пассажирского самолета PSA Airlines с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, передает ABC News. По данным Daily Mail, речь идет о 21-летнем Мохаммеде Ламин Мбенге и 45-летнем Джонатане Савое.

ABC News отмечает, что работников аэропорта обвинили в незаконном доступе и копировании записей катастрофы, которая произошла 30 января.

Задержанного Мбенге первоначально поместили в центр содержания под стражей, но позже опустили, пишет Daily Mail. По информации издания, Савоя освободили по решению суда.

NYT: в аэропорту Вашингтона во время авиакатастрофы не хватало диспетчеров

Вечером 29 января по местному времени самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в ней никто не выжил.

Причины инцидента выясняет следственная группа центра безопасности полетов Минобороны США. Глава ведомства Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что экипаж вертолета был опытным и выполнял ежегодный учебный полет. У военных были очки ночного видения, добавил Хегсет.

Источник NYT утверждает, что в день авиакатастрофы одного из диспетчеров отпустили с работы незадолго до 21:30. В результате дежурный сотрудник выполнял работу, с которой обычно справляются два человека. Согласно предварительному отчету FAA, такая комплектовка диспетчерского штата не соответствовала времени суток и объему перевозок.