Вблизи украинско-белорусской границы находится военная группировка численностью около 14 тыс. солдат, сообщил телеканалу ОНТ госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. По его словам, такое число украинских военных размещено вблизи границ республики уже 2 года.

Власти Беларуси в связи с размещением украинских военных приняли решение усилить мозырское и гомельское направления.

«И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», — отметил Вольфович.

По его словам, число белорусских военнослужащих у границ в разы меньше, чем количество украинских солдат там. Госсекретарь сообщил, что на границе с Украиной находятся 4 тыс. белорусских военных.

18 августа президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что сейчас на границе с Беларусью находятся 120 тыс. украинских военных ВСУ. В ответ на это Минск разместил свой контингент в «определенных точках» вдоль всей границы, перебросив туда почти треть армии, отметил он.

«Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения — «Альфа», «Алмаз» и прочие — самые подготовленные, они свою работу делают», — добавил Лукашенко.

10 августа министра обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что президент республики поручил усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». По его словам, воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы» Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации.

Об усилении военных подразделений в приграничных районах Беларуси Лукашенко объявлял в начале июля. Президент связал это решение с «активизацией» ВСУ на границе с республикой. «В высокой боевой готовности находятся войска ВВС и ПВО. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер», — сказал тогда белорусский президент.

13 июля Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-украинской границы, заявив, что напряженности там больше нет.