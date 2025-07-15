Совет ЕС ввел ограничительные меры против пяти российских судей, участвовавших в судебных процессах над бывшим муниципальным депутатом Красносельского района Москвы Алексеем Гориновым. В Евросоюзе вынесенный ему приговор по делу о распространение фейков про российскую армию сочли политически мотивированным.

В документе Евросоюза говорится, что «Горинов подвергался жестокому обращению, включая ненадлежащее медицинское обслуживание, несмотря на тяжелое состояние здоровья, длительное пребывание в одиночных камерах и лишение сна».

Как следует из пресс-релиза Совета ЕС, в санкционный список вошли:

Роман Владимиров — судья 2-го Западного окружного военного суда, вынесший в ноябре 2024 года приговор Горинову (3 года колонии по статье об оправдании терроризма);

Екатерина Кириченко — судья Пресненского райсуда Москвы, санкционировавшая его арест;

Лариса Мартынова, Максим Соколовский и Елена Журавлева — судьи Мосгорсуда, которые в 2022 году в составе апелляционной коллегии приговорили бывшего мундепа к 6 годам 11 месяцам колонии.

Принятые меры предусматривают заморозку всех европейских активов указанных лиц эмбарго на любые финансовые транзакции с их участием, введение визовых ограничений, включая запрет на пересечение границ ЕС.

Алексей Горинов был приговорен к семи годам колонии в июле 2022 года по делу о «фейках» про российскую армию, став первым в стране осужденным по этой уголовной статье. Позже апелляция незначительно сократила срок — на один месяц.

Новое уголовное дело об оправдании терроризма против Горинова возбудили в октябре 2023 года из-за двух фраз, которые он якобы произнес в больнице при колонии во Владимирской области во время разговора с сокамерниками. По версии следствия, экс-мундеп упомянул признанный террористическим и запрещенный в России полк «Азов» и удар украинской армии по Крымскому мосту.

По совокупности вынесенных приговоров 63-летнему Горинову назначили итоговый срок в виде пяти лет колонии строгого режима. Бывший депутат свою вину не признает.